Cotia inicia distribuição de 34 mil kits de material escolar na rede municipal

Segundo a prefeitura, entrega começou em fevereiro e contempla estudantes do maternal ao Ensino Fundamental
|Foto: Divulgação
A Prefeitura de Cotia iniciou, em meados de fevereiro, a distribuição de 34 mil kits de material escolar para estudantes da rede municipal de ensino. A entrega, segundo a prefeitura, está sendo feita diretamente nas escolas e atende alunos desde o Maternal 1 e 2 até o Ensino Fundamental 1 e 2.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os materiais foram organizados conforme cada etapa de ensino, com o objetivo de atender às necessidades dos estudantes ao longo do ano letivo.
Os kits incluem itens básicos utilizados em sala de aula, como cadernos, estojo, lápis e outros materiais escolares. Para as turmas do maternal, o conjunto também conta com agenda escolar, utilizada para facilitar a comunicação entre a escola e as famílias e acompanhar a rotina das crianças.
Além dos materiais básicos, alunos a partir do Jardim 1 recebem livros didáticos estruturados, com conteúdo que abrange diferentes disciplinas e segue as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O material também inclui um livro voltado ao ensino de língua inglesa.
Segundo a Secretaria de Educação, o material pedagógico é acompanhado por uma plataforma digital que pode ser utilizada por professores e alunos como apoio às atividades escolares. Todos os estudantes e educadores da rede municipal possuem e-mail institucional, o que permite acesso ao conteúdo também fora do ambiente escolar.
A pasta informou ainda que os professores passam por processos de formação e capacitação para utilização do material em sala de aula, incluindo treinamentos voltados para educadores que atuam com turmas do Maternal 1 e 2.
A distribuição dos kits está sendo realizada em toda a rede municipal e a previsão é de que seja concluída até o final desta semana. A Secretaria também informou que um novo conjunto de materiais, incluindo livros didáticos, deverá ser entregue aos alunos no segundo semestre.
A rede municipal conta ainda com material didático adaptado para estudantes com deficiência visual e também atende uma professora com deficiência visual que atua na rede de ensino.