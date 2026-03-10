Cotia inicia distribuição de 34 mil kits de material escolar na rede municipal

Segundo a prefeitura, entrega começou em fevereiro e contempla estudantes do maternal ao Ensino Fundamental

Foto: Divulgação





A Prefeitura de Cotia iniciou, em meados de fevereiro, a distribuição de 34 mil kits de material escolar para estudantes da rede municipal de ensino. A entrega, segundo a prefeitura, está sendo feita diretamente nas escolas e atende alunos desde o Maternal 1 e 2 até o Ensino Fundamental 1 e 2.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os materiais foram organizados conforme cada etapa de ensino, com o objetivo de atender às necessidades dos estudantes ao longo do ano letivo.Os kits incluem itens básicos utilizados em sala de aula, como cadernos, estojo, lápis e outros materiais escolares. Para as turmas do maternal, o conjunto também conta com agenda escolar, utilizada para facilitar a comunicação entre a escola e as famílias e acompanhar a rotina das crianças.Além dos materiais básicos, alunos a partir do Jardim 1 recebem livros didáticos estruturados, com conteúdo que abrange diferentes disciplinas e segue as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O material também inclui um livro voltado ao ensino de língua inglesa.Segundo a Secretaria de Educação, o material pedagógico é acompanhado por uma plataforma digital que pode ser utilizada por professores e alunos como apoio às atividades escolares. Todos os estudantes e educadores da rede municipal possuem e-mail institucional, o que permite acesso ao conteúdo também fora do ambiente escolar.A pasta informou ainda que os professores passam por processos de formação e capacitação para utilização do material em sala de aula, incluindo treinamentos voltados para educadores que atuam com turmas do Maternal 1 e 2.A distribuição dos kits está sendo realizada em toda a rede municipal e a previsão é de que seja concluída até o final desta semana. A Secretaria também informou que um novo conjunto de materiais, incluindo livros didáticos, deverá ser entregue aos alunos no segundo semestre.A rede municipal conta ainda com material didático adaptado para estudantes com deficiência visual e também atende uma professora com deficiência visual que atua na rede de ensino.