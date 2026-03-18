Maiara & Maraisa fazem show gratuito no aniversário de 170 anos de Cotia

Apresentação acontece no dia 2 de abril e será o principal destaque da programação comemorativa

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A cidade de Cotia celebra, no próximo dia 2 de abril, 170 anos de emancipação com uma programação especial que terá como principal atração o show gratuito da dupla Maiara & Maraisa.





Ao longo do dia, outras atrações estão previstas, incluindo a passagem da Carreta do Dogão por diferentes regiões da cidade, com atividades voltadas principalmente ao público infantil.



Durante a tarde, o recinto de eventos contará com brinquedos infláveis e estrutura para receber famílias e crianças.



O encerramento das comemorações será com o show de Maiara & Maraisa, considerado o ponto alto da festa. Segundo a organização, o evento é gratuito e não será custeado com recursos públicos.

A apresentação está marcada para as 21h, em frente à Prefeitura de Cotia, e deve reunir moradores em uma noite de celebração. Antes do show principal, artistas regionais também sobem ao palco.A programação do aniversário começa pela manhã, com o tradicional hasteamento da bandeira, às 10h, em frente ao Paço Municipal.