Cotia oferece curso gratuito para produção de ovos de Páscoa com foco em geração de renda

Curso é voltado para maiores de 16 anos e busca incentivar geração de renda no município

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A Prefeitura de Cotia está com inscrições abertas para um workshop gratuito de produção de ovos de Páscoa. A iniciativa é realizada por meio das Secretarias de Trabalho e Renda (SETRA) e de Desenvolvimento Social.

O objetivo do curso é oferecer aprendizado prático, promover a troca de experiências e incentivar a geração de renda, valorizando talentos locais e fortalecendo a economia criativa.A atividade é destinada a pessoas a partir de 16 anos e contará com turmas em dois polos. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia.Em Cotia, o workshop será realizado nos dias 19 e 20 de março, das 19h às 21h, e no dia 21 de março, das 9h às 11h. A entrega dos certificados está prevista para o dia 28 de março.As aulas acontecerão na Rua Vereador José de Souza, 74, na Vila São Francisco (CECAP).