Câmeras com IA chegam à Raposo Tavares para flagrar uso de celular e falta de cinto

A concessionária Ecovias Raposo Castello iniciou a implantação de câmeras equipadas com inteligência artificial na Rodovia Raposo Tavares (SP-270). A tecnologia, que ainda passa por fase de testes e calibração, deve reforçar a fiscalização de comportamentos de risco no trânsito.



De acordo com a nota enviada ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (18), a Ecovias explicou que os equipamentos serão capazes de identificar automaticamente o uso de celular ao volante e a ausência do cinto de segurança por motoristas e passageiros.



Neste primeiro momento, segundo a concessionária, estão sendo instaladas duas câmeras em pontos estratégicos da rodovia: uma no km 17, no sentido interior, e outra no km 18, no sentido capital.



De acordo com a concessionária, os dispositivos ainda passarão por integração com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, que será responsável por utilizar as imagens para validação de eventuais infrações.



A Ecovias informou que, após a conclusão da fase de testes, fará uma divulgação ampla sobre o início da operação da nova tecnologia.



A expectativa é que o sistema contribua para o aumento da segurança viária, auxiliando na redução de comportamentos que elevam o risco de acidentes.