Cotia recebe evento gratuito com foco em ferramentas do Google para pequenos negócios

Conexão Empreendedora terá palestra sobre presença digital e apoio com orientação de crédito

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Cotia recebe, no próximo dia 24, a segunda edição do Conexão Empreendedora, ciclo de palestras voltado ao fortalecimento do empreendedorismo local. O evento acontece das 18h às 21h, no auditório da Secretaria de Educação.





Nesta edição, o tema será “Recursos do Google para pequenas empresas”, com foco no uso de ferramentas digitais para ampliar a presença online e melhorar a gestão dos negócios.De acordo com o secretário de Trabalho e Renda, Michel dos Santos, a proposta é apresentar conteúdos práticos e acessíveis aos empreendedores., afirmou.A palestra será ministrada por Elifas Fernandes Gorgonho, que possui experiência nas áreas de tecnologia e educação. Durante o encontro, serão abordadas estratégias para destacar empresas na internet, criar logotipo e site, além de orientações sobre anúncios online.O evento também contará com a participação de uma equipe do Banco do Povo Paulista, que estará disponível para fornecer informações sobre linhas de crédito e suporte financeiro aos empreendedores.A participação é gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia por meio de formulário online até o dia 23.2ª edição do Conexão Empreendedora📅 24 de março🕕 Das 18h às 21h📍 Auditório da Secretaria de Educação – Centro AdministrativoRua Jorge Caixe, 306 A – 1º andar