Itapevi abre ponto de arrecadação para vítimas das chuvas em Juiz de Fora (MG)

Doações começam nesta segunda (2) no Mercado Municipal; três toneladas de alimentos da Corrida Oficial também serão destinadas aos desabrigados

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi, por meio do Acolher – Fundo Social de Solidariedade, iniciou uma mobilização para ajudar as vítimas das fortes chuvas e inundações que atingiram Juiz de Fora, em Minas Gerais.

A partir desta segunda-feira (2), será instalado um ponto emergencial de arrecadação no Mercado Municipal (Avenida Feres Nacif Chaluppe, 770 – Corredor Oeste). O atendimento ao público acontece das 10h às 20h.A campanha recebe alimentos não perecíveis, água potável, cobertores, roupas em bom estado, além de produtos de higiene pessoal e limpeza. Segundo a Prefeitura, todo o material arrecadado será encaminhado ainda nesta semana às famílias desabrigadas.Além das doações da população, três toneladas de alimentos arrecadadas durante a troca de chips da Corrida Oficial de Itapevi, realizada nos últimos dias, também serão destinadas às vítimas das enchentes.