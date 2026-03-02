Homem suspeito de matar mais de 100 animais em transmissões ao vivo é preso

Investigado foi identificado por núcleo de inteligência da SSP e capturado no CE; ele também é apurado por indução à automutilação e suicídio de adolescentes
|Foto: Divulgação
Um homem suspeito de matar e maltratar mais de cem animais durante transmissões ao vivo em uma plataforma digital foi preso temporariamente nesta segunda-feira (2), em Fortaleza (CE). A ação contou com apoio da Polícia Civil do Ceará.
A identificação do investigado foi feita pelo Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), vinculado à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O núcleo atua no monitoramento de redes e plataformas digitais para prevenção e repressão de crimes virtuais.
Segundo a SSP, as investigações começaram a partir da análise de conteúdos suspeitos publicados na internet. Durante a apuração, os agentes localizaram um servidor que hospedava as transmissões com imagens de maus-tratos a animais. Com base nos dados obtidos, foi possível identificar um dos integrantes do grupo, apontado como responsável pela divulgação do material.
O relatório de inteligência foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Mauá, que solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, além de mandado de busca e apreensão.
Além dos crimes contra animais, o investigado também é alvo de apuração por suspeita de induzir adolescentes à automutilação e ao suicídio em ambientes virtuais.