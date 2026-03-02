Homem suspeito de matar mais de 100 animais em transmissões ao vivo é preso

Investigado foi identificado por núcleo de inteligência da SSP e capturado no CE; ele também é apurado por indução à automutilação e suicídio de adolescentes

Foto: Divulgação





Um homem suspeito de matar e maltratar mais de cem animais durante transmissões ao vivo em uma plataforma digital foi preso temporariamente nesta segunda-feira (2), em Fortaleza (CE). A ação contou com apoio da Polícia Civil do Ceará.

A identificação do investigado foi feita pelo Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), vinculado à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O núcleo atua no monitoramento de redes e plataformas digitais para prevenção e repressão de crimes virtuais.Segundo a SSP, as investigações começaram a partir da análise de conteúdos suspeitos publicados na internet. Durante a apuração, os agentes localizaram um servidor que hospedava as transmissões com imagens de maus-tratos a animais. Com base nos dados obtidos, foi possível identificar um dos integrantes do grupo, apontado como responsável pela divulgação do material.O relatório de inteligência foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Mauá, que solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, além de mandado de busca e apreensão.Além dos crimes contra animais, o investigado também é alvo de apuração por suspeita de induzir adolescentes à automutilação e ao suicídio em ambientes virtuais.