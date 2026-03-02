Secretaria deixa de ter “Periferias” no nome após um ano da mudança em Cotia

Após ter sido ampliada em 2025, pasta volta à denominação original

Foto: Reprodução





publicou decreto alterando novamente o nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A decisão, assinada pelo prefeito Welington Formiga, retira o termo “Periferias” da nomenclatura da pasta. A Prefeitura de CotiaA decisão, assinada pelo prefeito Welington Formiga, retira o termo “Periferias” da nomenclatura da pasta.

De acordo com o decreto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Periferias, prevista na Lei Complementar nº 253/2018, passa a se chamar novamente Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, mantidas as atuais competências, atribuições e estrutura administrativa., também por meio de decreto do prefeito.Segundo o novo decreto, apesar da retirada do termo “Periferias” do nome oficial, não há alteração nas competências, atribuições ou estrutura administrativa da secretaria.A Prefeitura não detalhou, até o momento, se a mudança representa apenas um ajuste administrativo ou se está vinculada a uma reestruturação interna mais ampla.A alteração ocorre exatamente um ano após a ampliação simbólica da pasta, que havia sido apresentada como um reforço às políticas públicas voltadas às regiões periféricas do município.