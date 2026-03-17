Itapevi abre mais de 1 mil vagas de emprego com processos seletivos nesta semana

Oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade; entrevistas acontecem até quinta-feira, 19 de março

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi disponibiliza 1.076 vagas de emprego a partir desta semana, com processos seletivos que acontecem entre os dias 17 e 19 de março no Resolve Fácil Empresas, localizado na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, na Cidade Saúde.

Destaque para produção e logística



Entre as funções com maior número de vagas, o destaque é para auxiliar de produção, com 744 oportunidades para candidatos com ensino médio completo, com ou sem experiência.



Na sequência, há 240 vagas para auxiliar de logística, destinadas a candidatos com ensino fundamental ou médio completo, também sem exigência obrigatória de experiência.





Outras oportunidades



Também há vagas para auxiliar de limpeza (20), controlador de acesso (8), encarregada de limpeza (3), ajudante de cozinha (5) e jardineiro (5), que exigem experiência na função.



Para pessoas com deficiência (PCD), são oferecidas 5 vagas para auxiliar de logística, com exigência de ensino médio completo e laudo médico.



Outras funções disponíveis incluem operador de empilhadeira (10), consultor de reservas bilíngue (20), motorista entregador (3), operador de injeção (4) e sepultador (5).



Já para cargos técnicos, há vagas para mecânico de manutenção industrial, torneiro mecânico e fresador. Para nível superior, há uma oportunidade para analista comercial, que exige experiência mínima de quatro anos.



Mais vagas podem ser abertas



O número de oportunidades pode aumentar nos próximos dias. O PAT aguarda a confirmação de mais 150 vagas do Mercado Livre, previstas para serem disponibilizadas na quarta-feira (18).





Como participar



Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer ao PAT com RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital e currículo impresso.



As entrevistas podem ocorrer no Resolve Fácil Empresas ou diretamente nas empresas contratantes, conforme orientação recebida no atendimento.





Mais informações



O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4143-8888 ou pelo e-mail sec.desenvolvimentoeconomico@itapevi.sp.gov.br.

As oportunidades são voltadas para moradores de Itapevi e região e abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.Antes das entrevistas, os candidatos devem comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), na Rua José Michelotti, 347, também na Cidade da Saúde, a partir de segunda-feira (16). No local, é possível consultar todas as vagas disponíveis e receber orientações sobre o processo seletivo.