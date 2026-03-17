Homem é preso com grande quantidade de drogas e tenta resistir à abordagem em Caucaia

Suspeito foi flagrado com cocaína, maconha, crack e outras substâncias em área conhecida pelo tráfico

Caso foi registrado no 1º DP de Cotia. Foto: Google Street Views





Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (16), em Caucaia do Alto.

Segundo a Guarda Civil Municipal, ele foi abordado durante patrulhamento em um local conhecido pelo comércio de entorpecentes. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito tentou se desfazer de uma bolsa e resistiu à abordagem, sofrendo uma escoriação na testa.Dentro da bolsa, foram encontrados diversos tipos de drogas, como cocaína, maconha, crack, haxixe e uma substância semelhante à droga sintética, além de dinheiro em espécie.Após atendimento médico, o homem foi levado à delegacia, onde teve a prisão em flagrante confirmada. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Cotia.O caso foi registrado como tráfico de drogas e resistência e segue em investigação.