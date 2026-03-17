Cotia recebe caminhada de conscientização no combate à violência contra a mulher

Ação “Eles por Elas”, promovida pela OAB, busca mobilizar sociedade no combate à violência contra a mulher
A 108ª Subseção da OAB Cotia realiza neste sábado (21) a caminhada de conscientização “Eles por Elas”, iniciativa que integra uma mobilização estadual promovida pela OAB São Paulo com foco no enfrentamento à violência de gênero.
A proposta é incentivar o engajamento de homens e mulheres na defesa dos direitos e da dignidade das mulheres, ampliando a conscientização sobre o tema em todo o estado.
A concentração está marcada para as 10h, em frente à Praça da Matriz, na Rua Senador Feijó, nº 12, no Centro de Cotia.
De lá, os participantes seguem em caminhada até a sede da OAB Cotia, localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, nº 1.015, no Parque Bahia.
Mobilização coletiva
Os organizadores orientam que os participantes compareçam usando camisetas nas cores branca, preta ou roxa, símbolos da luta contra a violência de gênero.
A ação é aberta ao público e busca reunir representantes da advocacia, instituições públicas e a sociedade civil, reforçando o compromisso coletivo no combate à violência contra a mulher.