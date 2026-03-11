“Homem-Aranha” do crime é detido em SP após escalar prédios para invadir apartamentos

Suspeito de 48 anos, conhecido por invadir imóveis escalando fachadas, foi localizado pela polícia após investigação com imagens de câmeras
|Imagem: TV Globo
Um homem de 48 anos, conhecido pela polícia como “Homem-Aranha”, foi detido nesta quarta-feira (11) na região da Sé, no Centro de São Paulo, suspeito de praticar furtos em apartamentos após escalar prédios. Segundo as investigações, ele possui diversas passagens por roubo e furto.
O apelido foi dado porque o suspeito costuma escalar casas e edifícios para invadir os imóveis, um método que já teria sido utilizado em vários crimes.
O caso mais recente ocorreu no último sábado (7), quando o homem subiu pela fachada de um prédio no bairro do Itaim Bibi, na zona oeste da capital, e conseguiu entrar em um apartamento localizado no segundo andar.
A partir do registro da ocorrência, equipes da 3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) iniciaram as investigações para identificar o autor.
De acordo com o delegado Felipe Nakamura, responsável pelo caso, imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para a identificação do suspeito.
“Conseguimos identificá-lo por meio das imagens e verificamos que ele já possui diversas passagens por roubo e furto, sempre utilizando o mesmo modus operandi, escalando imóveis para acessar os apartamentos”, explicou.
Durante as diligências, os investigadores também utilizaram imagens do sistema de monitoramento da cidade, integrado ao Programa Muralha Paulista, que indicaram que o homem estaria circulando pela região central da capital.
Com base nas informações, equipes policiais passaram a monitorar a área, localizando e abordando o suspeito nesta quarta-feira.
Ele foi encaminhado à 3ª Cerco, onde foi indiciado por furto qualificado.