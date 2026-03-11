“Homem-Aranha” do crime é detido em SP após escalar prédios para invadir apartamentos

Suspeito de 48 anos, conhecido por invadir imóveis escalando fachadas, foi localizado pela polícia após investigação com imagens de câmeras

Imagem: TV Globo

Um homem de 48 anos, conhecido pela polícia como “Homem-Aranha”, foi detido nesta quarta-feira (11) na região da Sé, no Centro de São Paulo, suspeito de praticar furtos em apartamentos após escalar prédios. Segundo as investigações, ele possui diversas passagens por roubo e furto.

O apelido foi dado porque o suspeito costuma escalar casas e edifícios para invadir os imóveis, um método que já teria sido utilizado em vários crimes.O caso mais recente ocorreu no último sábado (7), quando o homem subiu pela fachada de um prédio no bairro do Itaim Bibi, na zona oeste da capital, e conseguiu entrar em um apartamento localizado no segundo andar.A partir do registro da ocorrência, equipes da 3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) iniciaram as investigações para identificar o autor.De acordo com o delegado Felipe Nakamura, responsável pelo caso, imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para a identificação do suspeito., explicou.Durante as diligências, os investigadores também utilizaram imagens do sistema de monitoramento da cidade, integrado ao Programa Muralha Paulista, que indicaram que o homem estaria circulando pela região central da capital.Com base nas informações, equipes policiais passaram a monitorar a área, localizando e abordando o suspeito nesta quarta-feira.Ele foi encaminhado à 3ª Cerco, onde foi indiciado por furto qualificado.