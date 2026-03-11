Bom Prato Móvel passa a atender em novo endereço em Cotia

Serviço itinerante do Governo de SP muda de local e continuará oferecendo refeições a R$ 1 para a população

Foto: Prefeitura de Cotia

O Bom Prato Móvel passará a atender moradores de Cotia em um novo endereço a partir do dia 23. A unidade itinerante do programa estadual oferecerá cerca de 300 almoços por dia ao preço simbólico de R$ 1, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h, até o término das refeições disponíveis.





O objetivo é garantir segurança alimentar para pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, oferecendo refeições nutritivas e balanceadas a um preço acessível.



O atendimento é realizado por meio de um caminhão adaptado do tipo VUC, totalmente equipado para garantir a conservação e a qualidade dos alimentos desde a preparação na unidade fixa até a distribuição no ponto de atendimento.



Segundo a prefeitura, o Bom Prato Móvel funciona de forma itinerante, mudando de região a cada quatro meses para ampliar o acesso da população ao serviço.





Nos últimos meses, a unidade já passou por outras regiões da cidade, como Caucaia do Alto e o bairro do Lavapés.

Nesta nova etapa, o atendimento será realizado no Jardim Santa Ângela, na Rua Francisco Pereira de Assis Filho, 1511, ao lado da UBS. O serviço permanecerá no local até o dia 24 de julho.A iniciativa faz parte do programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias.