Etec de Cotia abre 9 vagas para professores em novo concurso público

Oportunidades fazem parte de processo seletivo do Centro Paula Souza para contratação de docentes nas Escolas Técnicas Estaduais
|Foto: Divulgação
A Etec de Cotia está com 9 vagas abertas para professores em um novo concurso público do Centro Paula Souza (CPS). As oportunidades fazem parte de um pacote de editais que prevê a contratação de docentes para Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) em diversas cidades de São Paulo.
Ao todo, o Governo do Estado autorizou a abertura de 2.374 vagas para professores, sendo 1.657 destinadas ao Ensino Médio e Técnico e 717 para o Ensino Superior, que atuarão nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio da página de concursos do Centro Paula Souza, onde os candidatos podem consultar os editais, cronogramas e requisitos de cada vaga.
Para concorrer aos cargos de professor de Ensino Médio e Técnico, é necessário ter licenciatura, bacharelado ou graduação em tecnologia, com habilitação na área da disciplina que pretende lecionar.
O processo seletivo nas Etecs inclui prova objetiva, avaliação didática — com apresentação de aula — e análise de títulos, considerando a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.
A remuneração inicial para professores é de R$ 22,47 por hora-aula, com acréscimo de 30% referente à hora-atividade. A carga máxima pode chegar a 34 horas-aula semanais.
Segundo o Centro Paula Souza, novos editais ainda devem ser publicados nos próximos meses para preencher as demais vagas previstas no concurso.