Etec de Cotia abre 9 vagas para professores em novo concurso público

Oportunidades fazem parte de processo seletivo do Centro Paula Souza para contratação de docentes nas Escolas Técnicas Estaduais

Foto: Divulgação





A Etec de Cotia está com 9 vagas abertas para professores em um novo concurso público do Centro Paula Souza (CPS). As oportunidades fazem parte de um pacote de editais que prevê a contratação de docentes para Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) em diversas cidades de São Paulo.

Ao todo, o Governo do Estado autorizou a abertura de 2.374 vagas para professores, sendo 1.657 destinadas ao Ensino Médio e Técnico e 717 para o Ensino Superior, que atuarão nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs).As inscrições devem ser feitasonde os candidatos podem consultar os editais, cronogramas e requisitos de cada vaga.Para concorrer aos cargos de professor de Ensino Médio e Técnico, é necessário ter licenciatura, bacharelado ou graduação em tecnologia, com habilitação na área da disciplina que pretende lecionar.O processo seletivo nas Etecs inclui prova objetiva, avaliação didática — com apresentação de aula — e análise de títulos, considerando a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.A remuneração inicial para professores é de R$ 22,47 por hora-aula, com acréscimo de 30% referente à hora-atividade. A carga máxima pode chegar a 34 horas-aula semanais.Segundo o Centro Paula Souza, novos editais ainda devem ser publicados nos próximos meses para preencher as demais vagas previstas no concurso.