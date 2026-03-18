Hino Nacional volta a ser obrigatório semanalmente nas escolas públicas e privadas

Lei sancionada por Tarcísio de Freitas prevê execução ao menos uma vez por semana, preferencialmente às sextas-feiras

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou uma lei que torna obrigatória a execução do Hino Nacional uma vez por semana em escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do estado.



A medida foi oficializada nesta terça-feira (17) e altera a Lei nº 6.757, de 1990, retomando a obrigatoriedade da atividade nas unidades de ensino.



De acordo com o texto, a execução deve ocorrer preferencialmente às sextas-feiras, antes do início das aulas. No entanto, as escolas poderão ajustar o dia conforme o próprio calendário escolar, desde que a frequência semanal seja mantida.



A legislação também estabelece que o Hino Nacional deverá ser executado anualmente no dia útil imediatamente anterior ao Independência do Brasil.



A decisão vale para todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio no Estado de São Paulo.