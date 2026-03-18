Cargas de carne ilegal e tráfico: imóvel em Cotia é alvo de operação e dois são presos

Local já era investigado por movimentação suspeita e foi alvo de ação que apreendeu drogas, dinheiro e celulares

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação policial realizada no bairro Jardim Rosemary, em Cotia, resultou na apreensão de drogas, dinheiro e celulares, além da prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.



A ação, denominada “Operação Carne Fria”, ocorreu na segunda-feira (16) e foi conduzida pela Polícia Civil de Araçariguama, com apoio da Delegacia de São Roque e da Guarda Civil Municipal.



Durante a operação, foram apreendidas 76 pedras de crack, 138 porções de maconha, 36 papelotes de cocaína, R$ 92 em dinheiro e dois aparelhos celulares.



Segundo a polícia, o imóvel já havia sido identificado como um ponto utilizado para a transferência de cargas de carne de origem ilícita entre veículos e também apresentava movimentação típica de tráfico de drogas.



No local, três homens foram abordados. De acordo com as investigações, um deles estava com os entorpecentes e o dinheiro, outro atuava como intermediário nas vendas e o terceiro teria ido ao endereço para adquirir drogas.



Dois suspeitos foram presos em flagrante, e a polícia solicitou a conversão da prisão em preventiva. O imóvel, que era arrendado, teve o responsável indicado pelo proprietário.





Com informações do Jornal Cruzeiro do Sul