Rodízio veicular em São Paulo: quais as regras para não ser multado?

Restrição de circulação no centro expandido da capital paulista exige atenção aos horários, ao final da placa e aos limites da área controlada
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Motoristas que circulam pela cidade de São Paulo precisam estar atentos ao funcionamento do Rodízio Municipal de Veículos de São Paulo, sistema que restringe a circulação de automóveis em determinados dias e horários dentro de parte da capital. A medida foi implementada como forma de reduzir o número de carros nas ruas em períodos de maior movimento.
Apesar de estar em vigor há anos, o rodízio de veículos em São Paulo ainda gera dúvidas entre condutores que precisam atravessar a cidade diariamente. Entender as regras e saber quando o veículo não pode circular em determinadas regiões é o principal caminho para evitar autuações.
A restrição leva em conta dois fatores principais: o final da placa do veículo e o horário em que ele circula na área onde o rodízio é aplicado.
Restrição vale para área específica da cidade
O rodízio não se aplica a toda a cidade. A medida é válida apenas dentro do chamado centro expandido da capital paulista, região delimitada por importantes vias que formam um grande perímetro ao redor da área central.
Entre os principais limites estão as vias expressas Marginal Tietê e Marginal Pinheiros, além de avenidas que compõem o contorno da região.
As marginais, no entanto, funcionam como limites da área restrita e não fazem parte da zona onde a proibição de circulação ocorre.
Isso significa que motoristas podem trafegar por essas vias mesmo no dia em que o veículo estaria sujeito ao rodízio, desde que não entrem nas ruas localizadas dentro do perímetro delimitado.
Dias da semana seguem o final da placa
Outro elemento fundamental do rodízio é o número final da placa do veículo. Cada dia útil da semana corresponde a dois números finais.
Na prática, isso significa que veículos com determinados finais de placa ficam impedidos de circular dentro da área restrita em um dia específico. A divisão funciona da seguinte forma:
● Segunda-feira: placas com final 1 e 2
● Terça-feira: placas com final 3 e 4
● Quarta-feira: placas com final 5 e 6
● Quinta-feira: placas com final 7 e 8
● Sexta-feira: placas com final 9 e 0
O sistema funciona de segunda a sexta-feira, exceto em feriados. Aos fins de semana e em datas específicas determinadas pelo poder público municipal, a restrição não é aplicada.
Memorizar o dia correspondente ao final da placa é uma forma simples de evitar circular indevidamente na região controlada.
Horários de restrição ocorrem em dois períodos
Além do dia da semana, o rodízio também estabelece horários específicos em que a circulação é proibida.
A restrição ocorre em dois períodos do dia: pela manhã, das 7h às 10h, e no final da tarde, das 17h às 20h, momentos que concentram grande fluxo de veículos nas vias da capital.
Fora desses intervalos, os automóveis podem circular normalmente pela área do centro expandido, independentemente do final da placa.
Essas regras foram estabelecidas pela Prefeitura de São Paulo como parte das políticas de gestão do tráfego urbano.
Fiscalização pode ocorrer por câmeras ou agentes
Quando um veículo circula dentro da área restrita em desacordo com as regras do rodízio, a infração pode ser registrada por agentes de trânsito ou por equipamentos de monitoramento instalados nas vias.
Câmeras posicionadas em pontos estratégicos conseguem identificar a placa do automóvel e verificar se ele está circulando em horário proibido.
As autuações seguem as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece os procedimentos administrativos para infrações registradas nas vias públicas.
Após o registro, a ocorrência passa a constar nos sistemas utilizados pelos órgãos de trânsito, e o proprietário do veículo é notificado conforme as etapas previstas na legislação.
Conhecer as regras ajuda a evitar autuações
Para quem utiliza o carro diariamente na capital paulista, compreender como funciona o rodízio é uma forma de reduzir riscos de multa e evitar transtornos no trânsito.
Planejar rotas, observar os horários de restrição e lembrar o dia correspondente ao final da placa são cuidados simples que fazem diferença na rotina de deslocamentos.
Aplicativos de navegação e plataformas digitais também podem ajudar a identificar se o trajeto passa dentro da área restrita.
Com informação e planejamento, o motorista consegue organizar melhor seus deslocamentos pela cidade e circular de acordo com as regras estabelecidas para o rodízio veicular em São Paulo.