Após mais de um ano, DNA revela identidade de ossada encontrada em Itapevi

Restos mortais são de jovem que desapareceu em São Roque em 2024; causa da morte ainda é investigada

Vítima foi identificada como Matheus Rosa da Silva, que estava desaparecido desde outubro de 2024. Foto: Redes Sociais

O mistério em torno de uma ossada encontrada em um terreno em Itapevi chegou a um desfecho após mais de um ano. Um exame de DNA confirmou, na última sexta-feira (20), a identidade dos restos mortais. A causa da morte ainda não foi divulgada, e o laudo do Instituto Médico Legal (IML) é aguardado.





Com informações do G1

A vítima é o jovem Matheus Roberto Rosa da Silva, morador de São Roque, que estava desaparecido desde outubro de 2024.Segundo o boletim de ocorrência registrado na época, Matheus foi visto pela última vez na casa da namorada, em São Roque. Na ocasião, ele teria informado que deixaria a cidade. A família relatou ainda que o jovem enfrentava um quadro de depressão e fazia tratamento psiquiátrico.A ossada foi localizada em setembro de 2025, no terreno em Itapevi. De acordo com a mãe do jovem, Maria Bernadete Rosa, o proprietário do local encontrou os restos mortais após localizar um cartão com o nome do filho, o que levou ao acionamento da Polícia Civil.A confirmação da identidade ocorreu meses depois, por meio de exame de DNA, encerrando um período de incertezas para a família.Em uma rede social, a mãe lamentou a confirmação da morte e descreveu o momento como o mais difícil de sua vida. “escreveu.O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.