Grave acidente com moto interdita Raposo Tavares e mobiliza helicóptero Águia

Motociclista foi socorrido em estado grave após colisão no km 11, sentido capital; trânsito ficou totalmente bloqueado

Imagem: Artesp

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta interditou totalmente a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na tarde desta sexta-feira (27), na altura do km 11, sentido capital, em São Paulo.

De acordo com informações colhidas no local, o motociclista trafegava pela pista leste quando, ao tentar realizar uma mudança de faixa, perdeu o controle da direção. Na sequência, ele colidiu contra a sinalização da via, resultando em um impacto violento.O acidente aconteceu por volta das 14h17 e mobilizou equipes de resgate, incluindo o helicóptero Águia, da Polícia Militar. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico.Por conta da ocorrência, a pista precisou ser totalmente interditada, provocando um congestionamento de aproximadamente 3 quilômetros, entre os kms 14 e 11, no sentido capital.Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre a liberação total da via.