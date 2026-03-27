Enel promete investimentos milionários em Cotia após cobrança de empresários

Plano prevê R$ 60 milhões na cidade, nova subestação e melhorias na rede, mas queixas sobre quedas e “piscadas” ainda preocupam setor produtivo

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Executivos da Enel se reuniram com empresários e representantes do setor produtivo de Cotia para apresentar um pacote de investimentos voltado à melhoria do fornecimento de energia no município. O encontro aconteceu no auditório do Paço Municipal, com intermediação da Prefeitura, e também serviu para ouvir críticas e demandas do setor.

Durante a reunião, a concessionária detalhou ações de curto e longo prazo dentro de um plano mais amplo, que prevê R$ 10,4 bilhões em investimentos entre 2026 e 2028. O foco, segundo a empresa, está na modernização da rede, ampliação da infraestrutura e uso de tecnologia para aumentar a eficiência do sistema.Para Cotia, a previsão é de cerca de R$ 60 milhões em 2026, destinados a manutenção, expansão da rede e cerca de 64 mil podas de árvores.A Enel também destacou avanços recentes, como a redução de 16% no tempo médio das interrupções entre 2023 e 2025. O tempo de atendimento às ocorrências também caiu quase pela metade, passando de 888 para 475 minutos. Apesar disso, o índice ainda é considerado elevado.Um dos pontos mais discutidos foi o problema das chamadas “piscadas” de energia - oscilações rápidas que, segundo a concessionária, são causadas por sistemas automáticos que tentam restabelecer o fornecimento. Empresários, no entanto, relataram prejuízos frequentes e cobraram soluções mais efetivas.Entre os bairros que devem receber maior atenção estão Graças, Rio Cotia, Roselândia, Maranhão, Jardim Barbacena, Caucaia do Alto, Centro, Granja Viana, Caiapiá e outras regiões com histórico de instabilidade.Para o setor industrial, a empresa também apresentou orientações técnicas, destacando a importância da manutenção interna, ajustes em sistemas elétricos e adoção de tecnologias como no-breaks (UPS) e baterias, que ajudam a reduzir impactos de oscilações e evitar paradas na produção.Como principal investimento estruturante, a Enel anunciou a construção de uma nova subestação em Cotia, com previsão de entrega em 2028. O projeto inclui cerca de 8 quilômetros de rede de alta tensão e promete ampliar a capacidade do sistema, reduzir sobrecargas e acompanhar o crescimento econômico da região.Mesmo com os anúncios, empresários reforçaram a necessidade de melhorias mais rápidas e efetivas, diante dos impactos diretos que as falhas no fornecimento ainda causam no dia a dia das empresas.