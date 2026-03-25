Governo de SP entrega veículo ao fundo social de Cotia

Ao todo, 350 veículos foram destinados aos Fundos Sociais Municipais nesta nova etapa do Programa de Equipagem do Governo Estadual.

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Lançado em novembro de 2025, o Programa de Equipagem já havia contemplado 200 cidades. Com esta nova fase, passa a atender 550 municípios em todas as regiões do Estado de São Paulo, com previsão de chegar aos 645 municípios paulistas.



Segundo a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, a iniciativa reforça a importância da parceria entre Estado e municípios para que o atendimento chegue a quem mais precisa.



“Mais do que celebrar 58 anos, o que realmente importa é celebrar cada família alcançada, cada certificado conquistado, cada pessoa que encontrou uma oportunidade de trabalho, cada vida transformada e cada novo caminho que se abriu. E esses projetos só existem porque caminhamos juntos. Essa parceria fortalece São Paulo”, afirmou.

O Fundo Social de Cotia recebeu, nesta semana, um novo veículo utilitário entregue pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fundo Social de São Paulo. A entrega aconteceu durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, na capital, em comemoração aos 58 anos de atuação da instituição estadual.Ao todo, 350 veículos foram destinados aos Fundos Sociais Municipais nesta nova etapa do Programa de Equipagem, iniciativa que busca fortalecer a estrutura de atendimento das cidades paulistas e ampliar a capacidade de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.Com o novo reforço, o Fundo Social de Cotia passa a contar com mais suporte logístico para o transporte de cestas básicas, doações e materiais utilizados em campanhas assistenciais, ampliando a agilidade e o alcance das ações desenvolvidas no município.