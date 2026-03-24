Funcionários de hospital público de Barueri são presos por desvio milionário de medicamentos

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (24) a Operação “Efeito Colateral” para desarticular um esquema criminoso de desvio e revenda ilegal de medicamentos do Serviço de Assistência Médica de Barueri (Sameb).





Quatro pessoas foram presas, entre elas dois funcionários do almoxarifado do hospital.



De acordo com as investigações do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Carapicuíba, o grupo atuava utilizando a estrutura interna da unidade de saúde, vinculada à Prefeitura de Barueri.



As apurações identificaram ao menos sete episódios de desvio ao longo do período investigado, causando um prejuízo estimado em cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos.





Além do impacto financeiro, o crime comprometeu o atendimento na rede municipal, ao retirar de circulação medicamentos que deveriam beneficiar milhares de pacientes.



Após o desvio, os remédios eram comercializados por meio da Capi Medical, distribuidora de materiais hospitalares pertencente a um dos investigados, o que levantou indícios de lavagem de dinheiro para dar aparência de legalidade às transações.



Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão nas cidades de Barueri, Santana de Parnaíba e Osasco.



Os envolvidos poderão responder por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais. As investigações seguem para identificar outros possíveis participantes e dimensionar a extensão total do esquema.