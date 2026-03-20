Fernando Haddad é anunciado como pré-candidato do PT ao governo de São Paulo

Em evento com Lula, Geraldo Alckmin e Edinho Silva, petista diz que disputa “para ganhar” e reforça tom nacional da campanha

Foto: Agência Brasil





O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad foi anunciado, na noite desta quinta-feira (19), como pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. O lançamento ocorreu durante evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente nacional do partido, Edinho Silva.

Haddad afirmou que entra na disputa com objetivo claro de vitória., declarou. Ele também rebateu críticas de que sua candidatura seria um “sacrifício”. “, disse.O agora ex-ministro deixa o comando do Ministério da Fazenda imediatamente, com exoneração prevista para publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20).Durante o evento, o presidente Lula defendeu a escolha de Haddad e destacou o momento político do país., afirmou. O presidente ainda declarou acreditar na vitória do aliado:O discurso de Haddad teve forte tom nacional. O pré-candidato também ressaltou a importância da reeleição de Lula e defendeu o papel do presidente no cenário internacional., disse.O vice-presidente Geraldo Alckmin também manifestou apoio à candidatura e afirmou que participará ativamente da campanha., declarou.Já Edinho Silva destacou o simbolismo do local escolhido para o anúncio. Segundo ele, o sindicato marca o início de uma nova trajetória política., afirmou.Além da disputa estadual, Lula comentou sobre a composição de sua chapa para a eleição presidencial, indicando que a vaga de vice permanece aberta para Alckmin, embora também tenha mencionado a possibilidade de o aliado disputar o Senado.Em sua fala final, Haddad destacou sua relação com a política., afirmou.