Fernando Haddad é anunciado como pré-candidato do PT ao governo de São Paulo

Em evento com Lula, Geraldo Alckmin e Edinho Silva, petista diz que disputa “para ganhar” e reforça tom nacional da campanha
|Foto: Agência Brasil
O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad foi anunciado, na noite desta quinta-feira (19), como pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. O lançamento ocorreu durante evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente nacional do partido, Edinho Silva.
Haddad afirmou que entra na disputa com objetivo claro de vitória. “Eu disputo eleição para ganhar. A vitória política é sempre possível, basta apresentar um bom projeto”, declarou. Ele também rebateu críticas de que sua candidatura seria um “sacrifício”. “Entrar no ringue por essa causa não é sacrifício, é um privilégio”, disse.
O agora ex-ministro deixa o comando do Ministério da Fazenda imediatamente, com exoneração prevista para publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20).
Durante o evento, o presidente Lula defendeu a escolha de Haddad e destacou o momento político do país. “Se não pegarmos as melhores pessoas para disputar, corremos o risco de entregar a democracia aos fascistas”, afirmou. O presidente ainda declarou acreditar na vitória do aliado: “Ele vai ser o futuro governador de São Paulo”.
O discurso de Haddad teve forte tom nacional. O pré-candidato também ressaltou a importância da reeleição de Lula e defendeu o papel do presidente no cenário internacional. “O Brasil precisa de uma liderança que represente ponderação, igualdade e combate à fome”, disse.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também manifestou apoio à candidatura e afirmou que participará ativamente da campanha. “Vamos percorrer o estado, ouvir a população e apresentar um projeto com alma para São Paulo”, declarou.
Já Edinho Silva destacou o simbolismo do local escolhido para o anúncio. Segundo ele, o sindicato marca o início de uma nova trajetória política. “Foi aqui que começou a caminhada do presidente Lula, e será daqui que construiremos essa campanha”, afirmou.
Além da disputa estadual, Lula comentou sobre a composição de sua chapa para a eleição presidencial, indicando que a vaga de vice permanece aberta para Alckmin, embora também tenha mencionado a possibilidade de o aliado disputar o Senado.
Em sua fala final, Haddad destacou sua relação com a política. “Nunca fiz da política uma profissão, mas sempre fiz dela minha razão de vida cidadã”, afirmou.