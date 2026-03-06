Falso frete: polícia desarticula quadrilha que sequestrava e extorquia caminhoneiros na Grande SP

Cinco homens foram presos em Osasco e outras cidades da região metropolitana; vítimas eram atraídas por plataformas digitais e mantidas em cativeiro

Foto: SSP





A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), prendeu nesta quinta-feira (5) cinco homens investigados por extorsão e sequestro de caminhoneiros no chamado golpe do falso frete. A operação ocorreu em Osasco, São Paulo, Guarulhos e Suzano, na região metropolitana.



As investigações da 1ª Delegacia Antissequestro (DAS) revelaram que o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas: criação de perfis falsos, abordagem das vítimas, custódia em cativeiro e movimentações financeiras.



Segundo a polícia, os criminosos atraíam caminhoneiros por plataformas digitais. Em cativeiro, obrigavam as vítimas a realizar transações bancárias e exigiam pagamentos de resgate para famílias ou empresas.



Um dos casos que ajudou na identificação ocorreu em Osasco, em 15 de agosto de 2025, quando um caminhoneiro foi atraído à cidade e sequestrado. Outro caso aconteceu em 25 de junho, quando a vítima foi levada a Bento Gonçalves (RS).