Suspeito de matar ex-companheira grávida e namorado no Paraná é preso em Cotia

Casal foi executado dentro de casa; Laís estava grávida de dois meses, e o crime teria motivação ligada a conflitos familiares

Casal foi executado em fevereiro deste ano. Foto: Reprodução





Foi preso nesta quarta-feira (4) em Cotia o homem suspeito de matar a ex-companheira Laís Bianca Pereira Frutuoso, de 30 anos, e o atual dela, Ígor Costa Cardoso, de 22 anos, em Sarandi, no norte do Paraná, no dia 14 de fevereiro.

O crime aconteceu dentro da residência do casal, no bairro Jardim dos Ipês, durante a madrugada. Laís, que estava grávida de dois meses, foi atingida na região da barriga.Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o assassinato pode ter sido premeditado, motivado por conflitos familiares envolvendo pensão alimentícia e guarda compartilhada de um filhO suspeito estava foragido e foi localizado em uma área rural de Cotia, após percorrer cerca de 600 km para tentar escapar.Ele é investigado por homicídio qualificado, feminicídio majorado e abortamento, crimes cujas penas podem ultrapassar 80 anos de prisão.A prisão foi realizada pelo Demacro, da Polícia Civil de São Paulo, em cumprimento aos mandados de busca e captura.