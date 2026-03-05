Conflito no Oriente Médio cancela voos e deixa mãe e filha de Cotia presas em Dubai

Moradoras relatam explosões, alertas de mísseis no celular e dizem estar sem dinheiro após sucessivos cancelamentos de voos
|Aeroporto de Dubai com aviões parados. Foto: Reprodução
Uma mãe e uma filha moradoras de Cotia vivem dias de tensão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após a escalada do conflito no Oriente Médio provocar explosões, alertas de segurança e o cancelamento de voos internacionais.
A diarista Maria Lúcia Ferreira Silva e a filha Andréia Ferreira Santos relataram ao UOL que passaram a conviver com momentos de medo desde o último sábado (28), quando a situação na região se agravou.
“Estamos vivendo dias de muita apreensão aqui. No sábado à tarde ouvimos barulhos muito fortes, pareciam bombas”, contou Maria Lúcia.
Segundo elas, além da insegurança causada pelos alertas de mísseis que chegam aos celulares, o maior problema tem sido a dificuldade para voltar ao Brasil.
O voo de retorno, operado pela Qatar Airways com conexão em Doha, estava inicialmente marcado para segunda-feira (2), mas acabou sendo adiado para o dia 6 e, posteriormente, cancelado novamente.
“Seguimos sem uma definição concreta de quando conseguiremos retornar ao Brasil”, disse a diarista.
Sem dinheiro e sem apoio
Com a sequência de cancelamentos, mãe e filha afirmam que estão enfrentando dificuldades financeiras para se manter na cidade.
Sem previsão de embarque, elas precisaram deixar o hotel onde estavam hospedadas e procurar uma opção mais barata para conseguir pagar alimentação e estadia.
“Estamos arcando sozinhas com todos os custos de hotel e alimentação. Até o momento não tivemos nenhum tipo de suporte por parte da embaixada brasileira”, afirmou Maria Lúcia.
A falta de previsão para reabertura completa do espaço aéreo na região tem aumentado o desespero das duas, que aguardam orientações sobre como retornar ao Brasil.
Conflito impacta turistas
A situação em Dubai se tornou mais tensa após ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que provocaram retaliações iranianas contra bases norte-americanas na região do Golfo.
Um dos episódios foi o ataque de um drone a um estacionamento próximo ao consulado dos Estados Unidos em Dubai.
Diante do cenário de incerteza, turistas estrangeiros têm buscado rotas alternativas para deixar a região, incluindo viagens por terra até Omã para tentar embarcar em voos para a Turquia.
Enquanto parte da rotina local segue aparentemente normal, brasileiros que estão na cidade relatam dificuldades para retornar ao país devido à suspensão de voos e aos altos custos das alternativas disponíveis.