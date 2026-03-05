Cotia passa a usar satélites e inteligência artificial para flagrar loteamentos clandestinos

Nova ferramenta do Ministério da Justiça permite identificar desmatamento, abertura irregular de ruas e invasões de áreas ambientais em até 48 horas

Reserva do Morro Grande / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia passou a utilizar tecnologia de monitoramento por satélite e inteligência artificial para identificar loteamentos clandestinos e crimes ambientais no município.





A cidade aderiu à plataforma Brasil M.A.I.S. (Meio Ambiente Integrado e Seguro), iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenada pela Polícia Federal.



O sistema utiliza imagens diárias de satélite de alta resolução que são analisadas por inteligência artificial para detectar alterações no uso do solo, como desmatamento, abertura irregular de vias, queimadas e movimentação de terra.



Quando alguma mudança é identificada, o sistema gera alertas automáticos com coordenadas e estimativa do impacto, permitindo que a prefeitura atue rapidamente.



Combate aos loteamentos clandestinos



A ferramenta deve reforçar principalmente o combate aos loteamentos irregulares, um dos principais problemas urbanos de Cotia, especialmente nas áreas próximas à Reserva Florestal do Morro Grande, região estratégica para preservação ambiental e abastecimento de água.



Segundo a Secretaria de Habitação, o município ainda enfrenta um grande passivo de parcelamento irregular do solo acumulado ao longo de décadas, inclusive com diversos processos movidos pelo Ministério Público.



Antes do uso da tecnologia, a fiscalização dependia basicamente de visitas em campo e comparação manual de imagens, um processo considerado lento e difícil para acompanhar todo o território da cidade.



Alertas já identificaram áreas suspeitas



Mesmo antes da adesão oficial, o sistema já havia identificado 27 áreas em Cotia com indícios de irregularidades, como supressão vegetal ou alterações no solo.



Com a integração completa à plataforma, o município passa agora a receber alertas automáticos sempre que o satélite identificar mudanças no território, geralmente em um intervalo de 24 a 48 horas.



