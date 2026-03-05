Cotia passa a usar satélites e inteligência artificial para flagrar loteamentos clandestinos

Nova ferramenta do Ministério da Justiça permite identificar desmatamento, abertura irregular de ruas e invasões de áreas ambientais em até 48 horas
|Reserva do Morro Grande / Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia passou a utilizar tecnologia de monitoramento por satélite e inteligência artificial para identificar loteamentos clandestinos e crimes ambientais no município.
A cidade aderiu à plataforma Brasil M.A.I.S. (Meio Ambiente Integrado e Seguro), iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenada pela Polícia Federal.
O sistema utiliza imagens diárias de satélite de alta resolução que são analisadas por inteligência artificial para detectar alterações no uso do solo, como desmatamento, abertura irregular de vias, queimadas e movimentação de terra.
Quando alguma mudança é identificada, o sistema gera alertas automáticos com coordenadas e estimativa do impacto, permitindo que a prefeitura atue rapidamente.
Combate aos loteamentos clandestinos
A ferramenta deve reforçar principalmente o combate aos loteamentos irregulares, um dos principais problemas urbanos de Cotia, especialmente nas áreas próximas à Reserva Florestal do Morro Grande, região estratégica para preservação ambiental e abastecimento de água.
Segundo a Secretaria de Habitação, o município ainda enfrenta um grande passivo de parcelamento irregular do solo acumulado ao longo de décadas, inclusive com diversos processos movidos pelo Ministério Público.
Antes do uso da tecnologia, a fiscalização dependia basicamente de visitas em campo e comparação manual de imagens, um processo considerado lento e difícil para acompanhar todo o território da cidade.
Alertas já identificaram áreas suspeitas
Mesmo antes da adesão oficial, o sistema já havia identificado 27 áreas em Cotia com indícios de irregularidades, como supressão vegetal ou alterações no solo.
Com a integração completa à plataforma, o município passa agora a receber alertas automáticos sempre que o satélite identificar mudanças no território, geralmente em um intervalo de 24 a 48 horas.
Monitoramento em áreas sensíveis
Entre as regiões com maior atenção está o entorno da Reserva do Morro Grande, área ambientalmente sensível que frequentemente aparece nos alertas do sistema.
Outra região monitorada é o Parque das Nascentes, onde há disputas judiciais envolvendo ocupações irregulares em áreas públicas e privadas.
Segundo a prefeitura, o objetivo é agir de forma preventiva, evitando que novas ocupações se consolidem e causem impactos ambientais ou problemas urbanísticos mais difíceis de resolver no futuro.
A plataforma Brasil M.A.I.S. também permite integração com outros órgãos públicos e forças de segurança, ampliando o compartilhamento de informações para combater crimes ambientais e ocupações ilegais.
