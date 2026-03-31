Câmara de Cotia realiza Sessão Solene pelos 170 anos do município nesta terça-feira (31)

Cerimônia acontece após a 9ª Sessão Ordinária, que também terá votação de projetos

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia realiza, nesta terça-feira (31), uma Sessão Solene em comemoração aos 170 anos de emancipação político-administrativa do município.

A cerimônia está marcada para as 11h30 e será realizada logo após a 9ª Sessão Ordinária, que tem início às 10h no plenário da Casa Legislativa.Na pauta da sessão ordinária estão cinco projetos de lei, um veto e uma proposta de emenda à Lei OrgânicaAs reuniões são abertas ao público e podem ser acompanhadas presencialmente na Câmara Municipal, localizada na rua Batista Cepelos, nº 91, no Centro de Cotia. Também haverá transmissão ao vivo pela TV Câmara.A Sessão Solene integra a programação oficial de comemorações do aniversário da cidade.