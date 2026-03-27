Nasceram! Filhotes de girafa e canguru viram nova atração no Animália Park; veja vídeo

Chegadas recentes encantam visitantes e destacam curiosidades únicas da vida animal

Imagens: Reprodução

O Animália Park, localizado em Cotia, está em clima de celebração com o nascimento de novos moradores que já despertam a curiosidade do público: um filhote de girafa e filhotes de canguru-vermelho.



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Os novos integrantes já podem ser vistos pelos visitantes, respeitando os períodos e comportamentos naturais de cada espécie. No caso dos cangurus, a aparição pode ser mais rara, já que passam boa parte do tempo protegidos na bolsa materna.



Além de encantar o público, os nascimentos reforçam o papel do parque na conservação e no cuidado com espécies que despertam fascínio e importância ambiental. Os novos integrantes já podem ser vistos pelos visitantes, respeitando os períodos e comportamentos naturais de cada espécie. No caso dos cangurus, a aparição pode ser mais rara, já que passam boa parte do tempo protegidos na bolsa materna.Além de encantar o público, os nascimentos reforçam o papel do parque na conservação e no cuidado com espécies que despertam fascínio e importância ambiental.

A girafa nasceu no dia 23 de fevereiro e impressiona desde o primeiro momento. Após cerca de 15 meses de gestação, o filhote veio ao mundo com aproximadamente 1,8 metro de altura e, em poucas horas, já conseguia ficar em pé e se alimentar.Já o canguru-vermelho, nascido em 15 de janeiro, chama atenção por um dos ciclos reprodutivos mais curiosos da natureza. Com apenas cerca de 2 centímetros ao nascer, o filhote se desloca sozinho até a bolsa da mãe, onde continua seu desenvolvimento por vários meses.