Dra. Amanda Druziani estreia no Cotia & Cia com coluna sobre saúde íntima feminina e qualidade de vida

Coluna Saber Saúde tem missão de abordar temas que ainda geram dúvidas, inseguranças e, muitas vezes, silêncio entre as mulheres.
A médica Dra. Amanda Regina Druziani passa a integrar o time de colunistas do Cotia e Cia, trazendo ao portal a coluna Saber Saúde, uma proposta relevante, atual e necessária: ampliar o acesso à informação de qualidade sobre saúde íntima feminina, bem-estar e qualidade de vida.
Residente em Cotia, a ginecologista, obstetra e uroginecologista @dra.amandadruziani chega ao site com a missão de abordar temas que ainda geram dúvidas, inseguranças e, muitas vezes, silêncio entre as mulheres.
Com nove anos de formação médica, Dra. Amanda construiu uma trajetória marcada por especialização e aprofundamento técnico. Após a residência em Ginecologia e Obstetrícia, seguiu para uma segunda residência em Uroginecologia, área voltada ao diagnóstico e tratamento das disfunções urinárias femininas. Sua formação inclui ainda pós-graduação em Ginecologia Endócrina e, atualmente, ela desenvolve mestrado em Uroginecologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Além da sólida carreira acadêmica, a médica também é a fundadora da Clinique Renoir, centro de especialidades médicas localizado em Cotia, que reúne mais de 20 áreas de atendimento e tem como proposta um cuidado integrado, humanizado e centrado no paciente.
Sobre a criação da clínica, Dra. Amanda destaca que o espaço nasceu de um propósito construído desde o início de sua jornada na medicina:
“A Clinique Renoir é meu sonho desde que decidi ser médica. Sempre quis um espaço onde pudesse receber minhas pacientes e proporcionar acolhimento, escuta e tempo de consulta adequado para cuidar da saúde de forma integral. Sou muito abençoada por encontrar especialistas e amigos que compartilham da mesma visão sobre a medicina. Acredito que é isso que faz a clínica ser um sucesso: todos nós temos o mesmo propósito de cuidar com excelência técnica e visão humana.”
Com atuação voltada à saúde da mulher em todas as fases da vida, cirurgia ginecológica, plástica e estética íntima, Dra. Amanda une atualização científica, experiência clínica e uma visão moderna que valoriza a autonomia feminina. Ao longo da carreira, consolidou a convicção de que informação de qualidade também é uma forma de cuidado e que mulheres bem orientadas tomam decisões mais conscientes sobre o próprio corpo e a própria saúde.
É justamente essa visão que dará o tom de sua nova coluna no Cotia & Cia. Entre os temas que serão abordados estão anticoncepção, menopausa, saúde íntima, sexualidade, prevenção e qualidade de vida, sempre com linguagem acessível, embasamento técnico e foco prático.
A proposta é clara: romper tabus, ampliar o acesso à informação confiável e incentivar mais mulheres a compreenderem seu corpo, questionarem condutas e assumirem o protagonismo sobre a própria saúde.
Com a chegada da Dra. Amanda Druziani, o Cotia & Cia reforça seu compromisso em oferecer conteúdo relevante, útil e conectado com temas que impactam diretamente a vida da população.