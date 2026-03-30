Dra. Amanda Druziani estreia no Cotia & Cia com coluna sobre saúde íntima feminina e qualidade de vida

Coluna Saber Saúde tem missão de abordar temas que ainda geram dúvidas, inseguranças e, muitas vezes, silêncio entre as mulheres.





“A Clinique Renoir é meu sonho desde que decidi ser médica. Sempre quis um espaço onde pudesse receber minhas pacientes e proporcionar acolhimento, escuta e tempo de consulta adequado para cuidar da saúde de forma integral. Sou muito abençoada por encontrar especialistas e amigos que compartilham da mesma visão sobre a medicina. Acredito que é isso que faz a clínica ser um sucesso: todos nós temos o mesmo propósito de cuidar com excelência técnica e visão humana.”