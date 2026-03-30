Ovo de Páscoa dispara de preço e pode custar mais que o dobro do chocolate comum

Levantamento do Procon-SP revela diferença de até 121% entre produtos e alta acima da inflação nos itens típicos da data

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Uma pesquisa do Procon-SP acendeu o alerta para os consumidores nesta Páscoa: o formato do produto pode impactar diretamente no preço. De acordo com o levantamento, o quilo do chocolate em ovo custa, em média, R$ 291,48, enquanto o mesmo produto em tablete sai por R$ 131,49, uma diferença de 121,7%.

O estudo foi realizado entre os dias 18 e 19 de março em dez estabelecimentos comerciais da capital paulista e analisou os preços de 162 itens típicos da Páscoa, como azeites, bolos, caixas de bombons, pescados e produtos a granel.Entre os maiores destaques está a variação no preço de pescados. O quilo do filé de pescada, por exemplo, foi encontrado por R$ 34,90 na Zona Leste e por R$ 89,98 na região central, uma diferença de 157,8%. Já o lombo de bacalhau variou entre R$ 119,90 e R$ 269,98, mais que o dobro dependendo do local.Nos produtos de chocolate, também há grande disparidade. Um ovo de Páscoa infantil de 204 gramas foi encontrado com preços entre R$ 49,99 e R$ 85,98, enquanto tabletes e caixas de bombons registraram variações superiores a 90%.Além das diferenças entre estabelecimentos, o levantamento aponta aumento expressivo nos preços em relação ao ano passado. Considerando 136 itens analisados em comum entre 2025 e 2026, a alta média foi de 11,16%, bem acima do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou 3,81% no mesmo período.Os maiores aumentos foram registrados nos tabletes de chocolate, com alta de 31,6%, e nos pescados congelados, que subiram 28,6%. Por outro lado, alguns itens apresentaram queda, como azeites (-26,3%) e azeitonas (-11,4%).O Procon-SP também avaliou o custo médio de receitas tradicionais da Páscoa, como pratos com bacalhau, tilápia, salmão e corvina, com base nos preços coletados em 80 estabelecimentos de 12 cidades paulistas.Diante das variações, o órgão orienta que os consumidores pesquisem preços antes de comprar e fiquem atentos às informações obrigatórias nos rótulos, como validade, composição e peso do produto.No caso de ovos de Páscoa com brinquedos, é fundamental verificar a faixa etária indicada, dados do fabricante, instruções de uso e o selo do Inmetro, que garante que o item atende às normas de segurança.