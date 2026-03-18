Cotia aprova criação de unidade de reintegração social para atendimento a ex-detentos

Proposta do Executivo foi aprovada por 16 votos e prevê parceria com o Estado para oferecer suporte social, jurídico e psicológico a ex-detentos e familiares

Foto: Governo de SP

projeto de lei de autoria do prefeito Welington Formiga que autoriza a prefeitura a firmar convênio com o Governo do Estado para a criação de uma Unidade de Atendimento de Reintegração Social no município. A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão desta terça-feira (17), por 16 votos, oque autoriza a prefeitura a firmar convênio com o Governo do Estado para a criação de umano município.

A iniciativa prevê a implantação de um espaço voltado ao acompanhamento de pessoas que cumprem penas alternativas e de egressos do sistema prisional, além de oferecer apoio também aos familiares.De acordo com o projeto, a unidade vai permitir a execução de programas estaduais como o de Penas e Medidas Alternativas e o de Atenção à Pessoa Egressa, com oferta de atendimentos psicossociais e orientação jurídica.A proposta também busca reduzir a reincidência criminal, facilitando a reintegração dessas pessoas à sociedade por meio de acesso a serviços públicos como saúde, assistência social, educação e oportunidades de trabalho.Outro ponto destacado é a proximidade do atendimento, que deve evitar deslocamentos para outras cidades e melhorar o acompanhamento por parte da Justiça e dos órgãos responsáveis.Com a aprovação, a prefeitura fica autorizada a formalizar a parceria com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. As despesas serão custeadas por recursos próprios do município, podendo ser complementadas, se necessário.A medida ainda depende de sanção para entrar em vigor.