Carro da Prefeitura de Cotia é alvo de ataque com pedra em Caucaia do Alto

Polícia Civil tem imagens de suspeitos em moto e realiza buscas para identificá-los

Imagem concedida ao Cotia e Cia

Um veículo oficial da Prefeitura de Cotia (foto acima) foi alvo de um ataque na tarde desta segunda-feira (16), enquanto trafegava pela região de Caucaia do Alto.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo era conduzido por um servidor municipal em serviço. Outras duas servidoras estavam no carro, e uma delas ficou ferida por estilhaços, conforme apurou oDurante o trajeto, um homem saiu repentinamente de uma área de matagal e arremessou uma pedra contra o veículo, atingindo o para-brisa.Após a ação, o suspeito fugiu do local em alta velocidade utilizando uma motocicleta que estava estacionada nas proximidades.Ele estava acompanhado de uma mulher, que também deixou o local.Com as imagens em mãos, a Polícia Civil investiga o caso em busca dos autores.