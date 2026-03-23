Após encontro com Lula, Formiga agradece ambulância do Samu e anuncia nova base na Granja Viana

Prefeito também afirmou que governo federal sinalizou apoio para construção de Centro Humanizado de Saúde no município
|Foto: Reprodução / Redes Sociais
O prefeito de Cotia, Welington Formiga, agradeceu ao governo federal pelo envio de uma nova ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o município. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde o chefe do Executivo destacou o reforço na estrutura de atendimento à saúde.
“Quero agradecer ao Governo do Presidente Lula pelo olhar por Cotia. Recebemos hoje mais uma ambulância moderna, instrumento importante para nossa cidade”, escreveu o prefeito.
Além do novo veículo, Formiga informou que a cidade deve ampliar o serviço do Samu ainda este ano. Segundo ele, está prevista para o segundo semestre a criação de uma nova base na região da Granja Viana. Atualmente, Cotia conta com unidades do serviço na região central e em Caucaia do Alto.
Em outra publicação, o prefeito relatou um encontro recente com o presidente Lula, no qual apresentou demandas da área da saúde e de infraestrutura. Entre os temas discutidos, Formiga destacou a necessidade de implantação de um Centro Humanizado de Saúde no município, projeto que chamou de “Poupatempo da Saúde”.
“Fui direto ao ponto que precisamos de um Centro Humanizado de Saúde com diversas especialidades. Herdamos uma saúde difícil, fizemos o chamamento e uma nova empresa assumirá agora em abril, porém, precisamos deste ‘Poupatempo da Saúde’”, afirmou.
De acordo com o prefeito, o presidente sinalizou apoio à proposta e indicou que o projeto deve avançar. Formiga também agradeceu por outros investimentos federais na cidade, como a construção de moradias populares e a futura instalação de uma unidade do Instituto Federal.
A iniciativa, segundo o prefeito, busca ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde e melhorar o atendimento na rede pública municipal. Ainda não há prazo oficial para o início das obras do novo centro.