Após encontro com Lula, Formiga agradece ambulância do Samu e anuncia nova base na Granja Viana



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Welington ‘Formiga’ Alfredo (@welington.formiga)



De acordo com o prefeito, o presidente sinalizou apoio à proposta e indicou que o projeto deve avançar. Formiga também agradeceu por outros investimentos federais na cidade, como a construção de moradias populares e a futura instalação de uma unidade do Instituto Federal.



A iniciativa, segundo o prefeito, busca ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde e melhorar o atendimento na rede pública municipal. Ainda não há prazo oficial para o início das obras do novo centro. De acordo com o prefeito, o presidente sinalizou apoio à proposta e indicou que o projeto deve avançar. Formiga também agradeceu por outros investimentos federais na cidade, como a construção de moradias populares e a futura instalação de uma unidade do Instituto Federal.A iniciativa, segundo o prefeito, busca ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde e melhorar o atendimento na rede pública municipal. Ainda não há prazo oficial para o início das obras do novo centro.

Além do novo veículo, Formiga informou que a cidade deve ampliar o serviço do Samu ainda este ano. Segundo ele, está prevista para o segundo semestre a criação de uma nova base na região da Granja Viana. Atualmente, Cotia conta com unidades do serviço na região central e em Caucaia do Alto.Em outra publicação, o prefeito relatou um encontro recente com o presidente Lula, no qual apresentou demandas da área da saúde e de infraestrutura. Entre os temas discutidos, Formiga destacou a necessidade de implantação de um Centro Humanizado de Saúde no município, projeto que chamou de “Poupatempo da Saúde”., afirmou.