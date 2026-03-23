Pedestre morre após ser atropelado na Raposo Tavares

Vítima foi socorrida em estado grave, mas não resistiu; acidente ocorreu na noite deste domingo (22), no km 14 da rodovia

Foto: Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 14, por volta das 23h deste domingo (22), em São Paulo.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um automóvel modelo Nissan Kicks trafegava no sentido leste da via quando se deparou com o pedestre atravessando a pista.Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista acabou atingindo a vítima. Após o impacto, o veículo parou no acostamento.O Corpo de Bombeiros foi acionado e, por volta das 23h20, socorreu o pedestre em estado grave, encaminhando-o ao hospital. O carro foi removido às 23h25 por um guincho e levado à base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).Apesar do atendimento, a PMRv informou às 2h09 que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.