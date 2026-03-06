Chuvas voltam a atingir o estado de São Paulo neste fim de semana, alerta Defesa Civil

Previsão indica pancadas fortes, rajadas de vento e possibilidade de granizo em algumas regiões, incluindo a Grande São Paulo

Foto: Governo de SP





A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o retorno das chuvas em diversas regiões do estado entre sexta-feira (6) e domingo (8).





De acordo com os modelos meteorológicos analisados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a mudança nas condições do tempo ocorre devido à atuação de um cavado meteorológico em níveis mais elevados da atmosfera, associado à umidade proveniente do oceano.



Nesta sexta-feira (6), o sol ainda deve aparecer entre nuvens ao longo do dia, mantendo a sensação de calor e tempo abafado. A partir da tarde, porém, há previsão de pancadas de chuva isoladas, típicas de verão, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. As áreas com maior probabilidade de instabilidade são as regiões norte e leste do estado, incluindo a Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte.



No sábado (7), o cenário se mantém semelhante, com pancadas de chuva a partir da tarde, que devem ocorrer de forma rápida e isolada, mas com potencial para intensidade moderada a forte em alguns pontos.



Já no domingo (8), a aproximação de uma frente fria na costa do Sudeste, combinada com a alta disponibilidade de umidade, aumenta as condições para chuvas mais persistentes em parte do território paulista. Há possibilidade de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, além de acumulados de chuva mais significativos, especialmente nas regiões próximas ao litoral.



Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, principalmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos, deslizamentos e outros transtornos causados por chuvas intensas.



Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.