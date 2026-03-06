Cabeleireiro é preso após matar namorada a facadas e enviar foto do corpo para amigos da vítima

Homem de 39 anos foi encontrado pela polícia com faca ensanguentada dentro da casa; vítima, de 44 anos, já estava morta
|Foto: Redes Sociais
Um cabeleireiro de 39 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (4) suspeito de matar a namorada a facadas em Taboão da Serra. A vítima foi identificada como Vanessa Lahós Moscardi, de 44 anos.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 22h para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência na Rua Alfredo Schultz. Ao chegarem ao local, os policiais perceberam um forte cheiro de gás vindo do imóvel.
No momento da abordagem, Rafael Mercio Nogueira, suspeito do crime, apareceu segurando uma faca com sangue e chegou a confrontar os policiais. Após negociação, ele acabou se rendendo.
Dentro da residência, os agentes encontraram Vanessa já sem vida. O óbito foi confirmado no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo as investigações iniciais, após o crime o homem teria usado o celular da vítima para enviar fotos do corpo dela a amigos e familiares. Um primo de Vanessa, que mora na mesma casa, relatou à polícia que o casal mantinha um relacionamento há cerca de um ano, marcado por episódios de ciúme excessivo por parte do suspeito.
Ainda conforme o relato, o casal teria discutido na noite anterior ao crime. No dia do assassinato, Rafael apareceu de surpresa no trabalho de Vanessa para levá-la para casa. Uma amiga da vítima pegou carona com o casal e afirmou que o suspeito permaneceu em silêncio durante todo o trajeto.
Após o crime, o homem também tentou tirar a própria vida, cortando os pulsos e ingerindo água sanitária e medicamentos. Ele foi socorrido e levado a um pronto-socorro, antes de ser encaminhado à delegacia.
Uma das facas usadas no crime foi apreendida e será analisada pela perícia. O caso foi registrado como feminicídio no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde o suspeito permaneceu preso.