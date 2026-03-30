Balão cai sobre casa, atinge fiação elétrica e provoca incêndio em Carapicuíba

Fogo foi controlado pelos Bombeiros e não houve vítimas; caso é considerado crime ambiental

Imagem: Defesa Civil de SP

Um balão caiu sobre um imóvel e provocou um incêndio na manhã deste sábado (28), em Carapicuíba. Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o balão atingiu a fiação elétrica e parte do telhado da residência, causando um curto-circuito que deu início às chamas. O fogo foi rapidamente controlado e extinto pelas equipes.A Defesa Civil municipal também foi acionada e realizou vistoria no imóvel, mas não constatou danos estruturais. A área foi considerada segura após a retirada dos materiais atingidos.A concessionária de energia e a Polícia Ambiental estiveram no local, já que a soltura de balões é considerada crime ambiental.O caso reforça o alerta das autoridades para os riscos desse tipo de prática, especialmente com a aproximação do período de estiagem, quando as chances de incêndios aumentam.Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, mesmo antes do fim do período de chuvas, ocorrências como essa já indicam o aumento do risco. A orientação é clara: não soltar balões e denunciar a prática.Como parte das ações preventivas, o órgão dará início, na próxima quarta-feira (1º), aos treinamentos da Operação SP Sem Fogo, que prepara agentes municipais para o combate a incêndios durante a temporada de seca.A primeira etapa será realizada em Santo André, com a participação de representantes das 39 cidades da Grande São Paulo.destacou o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araujo Monteiro.A Defesa Civil reforça que a prevenção é essencial para evitar acidentes e pede a colaboração da população.