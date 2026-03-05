Entregador reage a assalto, toma arma de criminoso e mata dois durante roubo em Carapicuíba

Homem foi agredido com coronhadas e mantido preso no baú do veículo antes de reagir contra os assaltantes

Um entregador de 46 anos reagiu a um assalto, tomou a arma de um dos criminosos e matou dois suspeitos durante uma tentativa de roubo na noite de quarta-feira (4), em Carapicuíba.

Policiais militares foram acionados por volta das 19h para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Terra, no Jardim Novo Horizonte.Ao chegarem ao local, os agentes descobriram que os tiros ocorreram durante uma tentativa de roubo contra um entregador que realizava entregas com uma Fiorino.Segundo o registro policial, dois criminosos se aproximaram da vítima quando ela realizava uma entrega em outra rua da região e anunciaram o assalto. Um deles estava armado e chegou a agredir o motorista com coronhadas no rosto, causando ferimentos na boca e no nariz.Na sequência, os suspeitos colocaram o entregador no compartimento traseiro do veículo e fugiram com a Fiorino.Ainda conforme o relato da vítima à polícia, o veículo possuía acesso entre o baú e a cabine. Em determinado momento, enquanto era ameaçado pelos criminosos, o entregador conseguiu alcançar a arma de um deles. Temendo que fosse morto, ele reagiu e efetuou disparos contra os assaltantes.Após os tiros, o suspeito que dirigia o veículo foi atingido e acabou perdendo o controle da direção, colidindo contra outro carro e parando na via. Com o veículo imobilizado, o entregador conseguiu sair do baú e pedir ajuda a pessoas que estavam nas proximidades.Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e prestaram atendimento. Os dois criminosos, de 26 e 27 anos, chegaram a ser socorridos para unidades de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos.O entregador também foi levado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico e levou pontos em um ferimento acima do lábio.A Polícia Civil requisitou perícia ao Instituto de Criminalística e exames ao Instituto Médico Legal (IML).De acordo com a análise inicial da Polícia Civil, a reação do entregador foi considerada legítima defesa, já que ele teria agido para cessar uma agressão armada e preservar a própria vida. O veículo e a carga foram liberados para a vítima, pois não chegaram a ser levados pelos criminosos.O caso foi registrado e segue sob investigação pela Polícia Civil.