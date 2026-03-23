Fábio Porchat se apresenta em Cotia com espetáculo de stand-up “Histórias do Porchat”

Show acontece no dia 7 de maio, na Granja Viana, com sessões às 19h30 e 21h30

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O comediante Fábio Porchat chega a Cotia no dia 7 de maio com o espetáculo de stand-up “Histórias do Porchat”. A apresentação será realizada no Teatro do Colégio Rio Branco, na Granja Viana, com duas sessões, às 19h30 e 21h30.

O show reúne relatos vividos pelo humorista ao longo de suas viagens pelo Brasil e pelo mundo. No palco, Porchat compartilha histórias inusitadas e bem-humoradas, que vão desde encontros com gorilas em safáris africanos até situações curiosas vividas em países como Índia e Nepal.O espetáculo já passou por 33 cidades brasileiras e seis países, consolidando-se como um dos principais projetos do comediante nos últimos anos. A proposta é oferecer ao público uma experiência leve, focada no humor cotidiano e em situações reais transformadas em comédia.Reconhecido por sua atuação no teatro, televisão, cinema e internet, Porchat é um dos nomes mais populares do humor brasileiro. Com “Histórias do Porchat”, ele mantém uma agenda ativa de apresentações, levando seu estilo direto e espontâneo a diferentes públicos.Os ingressos estão disponíveis com valores entre R$ 70 e R$ 140, além de taxa de serviço.