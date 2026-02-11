Jovem é indiciada por arrastar pitbull com moto em Osasco; veja VÍDEO

Vídeo do caso ganhou repercussão nas redes; cão sofreu lesões nas patas e está sob cuidados da Prefeitura

Uma jovem de 18 anos foi indiciada por maus-tratos após ser flagrada arrastando um cão da raça pitbull com uma moto, em Osasco. O caso ocorreu na última sexta-feira (6) e ganhou grande repercussão nas redes sociais (veja abaixo):









As imagens mostram o animal, identificado como Scooby, sendo puxado pela coleira enquanto a jovem pilota a motocicleta. O cão demonstra resistência, mas é arrastado pela via. Testemunhas chegaram a buzinar para tentar interromper a ação, sem sucesso.Com a divulgação do vídeo, a Polícia Civil iniciou investigação e identificou a autora. Segundo informações do, o cachorro sofreu lesões nas patas, constatadas por laudo veterinário. De acordo com o delegado Marco Aurélio Batista, responsável pela investigação, as lesões são compatíveis com o fato de o animal ter sido arrastado.Scooby está sob tutela do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal (DFBEA), ligado à Prefeitura de Osasco. O inquérito foi concluído e a jovem acabou indiciada. Agora, cabe à Justiça decidir se ela será formalmente denunciada.Em depoimento, a mulher admitiu o erro. Ela afirmou que o cão, que pertence ao namorado, teria fugido e que decidiu usar a moto da mãe para buscá-lo. Disse ainda que temia que o animal pudesse morder alguém e, por isso, optou por conduzi-lo daquela forma.