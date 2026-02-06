Vereador de Cotia propõe trocar multa de trânsito por doação de sangue

Projeto de lei prevê conversão de infrações leves e médias em doação de sangue ou cadastro como doador de medula óssea

Foi lido na 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cotia o Projeto de Lei nº 1/2026, que propõe a possibilidade de conversão do pagamento de multas de trânsito de natureza leve e média, de competência do município, em doação de sangue ou cadastro como doador de medula óssea.





A medida não se aplicaria a infrações graves ou gravíssimas, nem àquelas que resultem em suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Regras e limites da proposta









Uma doação de sangue, no caso de mulheres, ou

Duas doações, no caso de homens, realizadas nos 12 meses anteriores ao pedido,

ou ainda

Cadastro efetivo como doador de medula óssea, conforme regras federais.

A conversão não será permitida em casos de reincidência da mesma infração dentro do período de 12 meses, quando a alternativa já tiver sido utilizada.



Somente serão aceitos comprovantes emitidos por unidades oficiais de hemoterapia ou instituições vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando a legislação sanitária vigente.

Justificativa e respaldo legal



Na justificativa do projeto, o autor destaca que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) já prevê a conversão de multas leves e médias em advertência por escrito, quando considerada mais educativa. Segundo o vereador, a proposta se insere nesse mesmo espaço legal, substituindo o pagamento em dinheiro por uma forma indireta de reparação social, sem descaracterizar a infração.



O texto também reforça que a medida não gera qualquer tipo de vantagem econômica ao infrator e mantém o caráter voluntário, altruístico e não remunerado da doação de sangue e medula óssea, conforme determina a Constituição Federal.



Próximos passos



O Projeto de Lei nº 1/2026 deve ser analisado pelas comissões permanentes da Câmara e votado nas próximas semanas. Caso seja aprovado, seguirá para sanção ou veto do Poder Executivo.





A regulamentação da lei, se sancionada, ficará a cargo da Prefeitura de Cotia, que deverá definir os procedimentos administrativos e a integração entre os setores de trânsito e saúde.

De autoria do vereador Marcelinho Lenha (PDT), a proposta tem como objetivo incentivar a solidariedade, fortalecer os estoques dos serviços de hemoterapia e promover responsabilidade social, sem alterar o caráter educativo das penalidades de trânsito.De acordo com o texto do projeto, a conversão seria facultativa, cabendo ao infrator escolher entre pagar a multa nos moldes tradicionais ou optar pela doação, desde que atendidos os critérios estabelecidos na lei.