SP inicia vacinação contra a dengue com vacina inédita de dose única em todos os municípios

Campanha começa nesta segunda-feira (9) com a Butantan-DV e, nesta primeira etapa, imuniza profissionais da Atenção Primária à Saúde em todo o estado

Foto: Divulgação / Governo de SP

O Governo do Estado de São Paulo inicia, nesta segunda-feira (9), a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan-DV, em todos os 645 municípios paulistas. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo em dose única e oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

Nesta fase inicial, a imunização será destinada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde da rede municipal, incluindo médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.Para o início da campanha, oA estimativa do governo paulista é de que cerca de 216 mil profissionais da atenção básica sejam imunizados ao longo da ação.A estratégia foi articulada pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), em parceria com os Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVEs) de todas as regiões do estado, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems-SP) e o Ministério da Saúde. Nesta semana, foram realizadas reuniões técnicas e capacitações para organizar a logística da campanha.A tecnologia da Butantan-DV representa um, além de reduzir custos e simplificar a logística em campanhas de grande escala. Produzida em São Paulo, a vacina é resultado de anos de pesquisa científica e tem potencial para reduzir casos graves e óbitos pela doença.A distribuição das doses foi coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde, com envio aos municípios conforme critérios técnicos e a capacidade operacional de cada região.Até o dia 5 de fevereiro,, o que reforça a importância da ampliação das estratégias de prevenção e imunização.O município de Botucatu foi escolhido para o estudo de impacto da vacinação com a Butantan-DV. A cidade foi selecionada devido à estrutura da rede de saúde, à experiência em campanhas de vacinação em larga escala e à circulação recente do sorotipo DENV-3. A ação será acompanhada por monitoramento técnico e científico e integra a estratégia nacional de imunização.A aprovação da Butantan-DV é baseada em resultados de cinco anos de acompanhamento do ensaio clínico de fase 3, encaminhados à Anvisa. No público de 12 a 59 anos, a vacina apresentou 74,7% de eficácia geral e 91,6% de eficácia contra casos graves e com sinais de alarme.O estudo avaliou mais de 16 mil voluntários em 14 estados brasileiros entre 2016 e 2024. Os resultados foram publicados em revistas científicas internacionais como The New England Journal of Medicine e The Lancet Infectious Diseases.O imunizante se mostrou seguro tanto para pessoas que já tiveram dengue quanto para aquelas sem infecção prévia. As reações observadas foram, em sua maioria, leves ou moderadas, como dor no local da aplicação, dor de cabeça e fadiga. Eventos adversos graves foram raros, e todos os participantes se recuperaram.Para ampliar o público-alvo, o Instituto Butantan iniciou recentemente o recrutamento de voluntários de 60 a 79 anos para novos ensaios clínicos em centros de pesquisa no Rio Grande do Sul e no Paraná.