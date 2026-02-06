Cotia registra caso de raiva em morcego e reforça orientações à população

Ocorrência foi registrada em janeiro e envolve a variante silvestre do vírus; Secretaria de Saúde reforça cuidados e vacinação de cães e gatos

O município de Cotia confirmou um caso de raiva em morcego registrado em janeiro de 2026, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde confirmadas pelo Cotia e Cia nesta sexta-feira (6).





A ocorrência integra o balanço divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo, que contabiliza nove casos da doença em morcegos desde o início do ano.



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, além de Cotia, houve registros na capital paulista (dois casos), em São José do Rio Preto (dois), Jundiaí (dois), Piracicaba (um) e Sorocaba (um). Há ainda a investigação de um possível segundo caso em Sorocaba, que aguarda confirmação laboratorial.





Caso em Cotia



Em Cotia, a notificação ocorreu na região do Parque Dom Henrique e refere-se à variante silvestre do vírus da raiva, que circula naturalmente entre animais silvestres na Região Metropolitana de São Paulo. Em situações pontuais, o vírus pode atingir animais domésticos que tenham contato direto com o animal infectado.



Segundo Ricardo Cabrera, coordenador da Vigilância Ambiental do município, o Setor de Zoonoses foi acionado imediatamente e seguiu todos os protocolos oficiais.



“O morcego foi encaminhado ao Instituto Pasteur, laboratório de referência, que confirmou a presença do vírus. As pessoas que tiveram contato direto com o animal receberam atendimento da Vigilância Epidemiológica, e os animais domésticos da residência passaram por acompanhamento”, explicou ao Cotia e Cia.



Como medida de controle e bloqueio do foco, animais domésticos do entorno foram vacinados contra a raiva, e os moradores receberam orientações preventivas.



Orientações à população



O Instituto Pasteur, referência no controle da raiva, alerta que morcegos devem ser encaminhados para diagnóstico quando encontrados em situações atípicas, como:



pousados em locais incomuns;

voando durante o dia;

dentro de residências;

ou após contato com pessoas ou animais.

A recomendação é não tocar nem tentar manusear animais silvestres. Em caso de mordida ou contato direto, a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde para avaliação e possível profilaxia.



