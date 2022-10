Cotia aumenta para R$9 mil auxílio-moradia do ‘Mais Médicos’ e R$3 mil o vale-alimentação

Apenas o novo valor do auxílio-moradia, proposto pelo prefeito Rogério Franco e aprovado pelos vereadores, representa um aumento de 260% em apenas 8 meses; veja a reportagem completa

Foto: Agência RBS





Os vereadores de Cotia aprovaram, na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (18), um Projeto de Lei (PL) que aumenta os valores dos auxílios moradia e alimentação aos médicos que atendem pelo Programa ‘Mais Médicos’, no município. De autoria do prefeito Rogério Franco (PSD), o PL foi aprovado por unanimidade.





O novo texto determina que os profissionais do programa recebam R$9 mil de auxílio moradia e R$3 mil de auxílio alimentação [ASSIM QUE O SITE DA CÂMARA DISPONIBILIZAR A ÍNTEGRA DO PROJETO DE LEI ANEXAREMOS AQUI].









Portanto, esse novo aumento, após oito meses, representa alta de 260% na moradia e 200% na alimentação.





Na ocasião, em fevereiro, a justificativa do aumento era em razão das “dificuldades de se encontrar médicos disponíveis para fazer frente ao crescente número de atendimentos de pacientes com sintomas de síndromes gripais e de Covid”.





Desta vez, é para “garantir as condições necessárias de moradia e a alimentação diária adequada para os médicos participantes do ‘Mais Médicos’”.





De acordo com o prefeito, o projeto é compatível com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.





A cidade conta com cinco profissionais do Programa Mais Médicos atendendo nas UBS's Turiguara, Coimbra, Engenho, São Miguel e Jardim Japão.





De acordo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Celso Itiki (PSD), ainda há 11 vagas disponíveis para o programa.