Vai viajar no Carnaval? Veja as rodovias mais carregadas e como fugir do trânsito

Corredores para o litoral e interior concentram maior fluxo; madrugadas e período noturno são os mais indicados para pegar a estrada
|Foto: Governo de SP
Cerca de 24 milhões de veículos devem circular pelas rodovias paulistas entre esta sexta-feira (13) e quarta-feira (18), durante o Carnaval 2026. O maior movimento é esperado nos principais corredores que ligam a Região Metropolitana de São Paulo ao litoral e ao interior.
Nas rodovias concedidas, fiscalizadas pela Artesp, a estimativa é de 19,8 milhões de veículos. Já nas estradas administradas pelo DER-SP, são aguardados 4,1 milhões de usuários, um volume 5% maior do que no Carnaval do ano passado.
Rodovias com maior movimento no Carnaval
Entre os trechos com expectativa de tráfego mais intenso estão:
- Rodovia Rio-Santos (SP-055), com destaque para Caraguatatuba e Bertioga
- Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), ligação entre Taubaté e Ubatuba
- Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), acesso a Campos do Jordão
- Rodovia dos Tamoios, importante ligação com o Litoral Norte
- Rodoanel Mário Covas (trecho Oeste)
- Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Castelo Branco (corredor Raposo-Castello)
- Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso à Baixada Santista
No Sistema Anchieta-Imigrantes, poderão ser adotadas operações especiais de reversão de pistas na Serra, conforme a demanda. Já na Rodovia dos Tamoios e em outros acessos ao litoral, há previsão de medidas para melhorar a fluidez, como liberação de acostamento e ajustes operacionais.
Melhores horários para viajar
Para evitar congestionamentos, a recomendação é optar por horários alternativos, principalmente madrugadas e período noturno.
- Sexta (13): até 15h e após 22h
- Sábado (14): até 7h ou depois das 20h
- Domingo (15): até 9h ou após 21h
- Segunda (16) e terça (17): madrugadas e depois das 22h
- Quarta (18): até 7h e após 21h
As concessionárias e o DER-SP informam que reforçaram as equipes de monitoramento e atendimento, com suspensão de obras nos horários de maior fluxo. Em caso de emergência nas rodovias administradas pelo DER, o telefone é 0800 055 5510.