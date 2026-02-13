Vai viajar no Carnaval? Veja as rodovias mais carregadas e como fugir do trânsito

Corredores para o litoral e interior concentram maior fluxo; madrugadas e período noturno são os mais indicados para pegar a estrada

Foto: Governo de SP

Cerca de 24 milhões de veículos devem circular pelas rodovias paulistas entre esta sexta-feira (13) e quarta-feira (18), durante o Carnaval 2026. O maior movimento é esperado nos principais corredores que ligam a Região Metropolitana de São Paulo ao litoral e ao interior.

Rodovia Rio-Santos (SP-055), com destaque para Caraguatatuba e Bertioga

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), ligação entre Taubaté e Ubatuba

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), acesso a Campos do Jordão

Rodovia dos Tamoios, importante ligação com o Litoral Norte

Rodoanel Mário Covas (trecho Oeste)

Rodovia Raposo Tavares e Rodovia Castelo Branco (corredor Raposo-Castello)

Sistema Anchieta-Imigrantes, principal acesso à Baixada Santista

Sexta (13): até 15h e após 22h

Sábado (14): até 7h ou depois das 20h

Domingo (15): até 9h ou após 21h

Segunda (16) e terça (17): madrugadas e depois das 22h

Quarta (18): até 7h e após 21h

Nas rodovias concedidas, fiscalizadas pela Artesp, a estimativa é de 19,8 milhões de veículos. Já nas estradas administradas pelo DER-SP, são aguardados 4,1 milhões de usuários, um volume 5% maior do que no Carnaval do ano passado.Entre os trechos com expectativa de tráfego mais intenso estão:No Sistema Anchieta-Imigrantes, poderão ser adotadas operações especiais de reversão de pistas na Serra, conforme a demanda. Já na Rodovia dos Tamoios e em outros acessos ao litoral, há previsão de medidas para melhorar a fluidez, como liberação de acostamento e ajustes operacionais.Para evitar congestionamentos, a recomendação é optar por horários alternativos, principalmente madrugadas e período noturno.As concessionárias e o DER-SP informam que reforçaram as equipes de monitoramento e atendimento, com suspensão de obras nos horários de maior fluxo. Em caso de emergência nas rodovias administradas pelo DER, o telefone é 0800 055 5510.