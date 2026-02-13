VÍDEO: Reintegração de posse gera tensão e resistência no Parque das Nascentes, em Cotia

Prefeitura afirma que ação cumpre decisão judicial e ocorre com acompanhamento do Ministério Público; moradores resistiram à operação
|Imagens: Reprodução / Rede Social
A Prefeitura de Cotia realizou, na manhã desta sexta-feira (13), uma reintegração de posse em área pública localizada no Parque das Nascentes. A ação cumpre decisão judicial que determina a retirada de construções irregulares no local.
Segundo a administração municipal, a operação foi coordenada e contou com acompanhamento do Ministério Público, além do apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM).
De acordo com a nota oficial, "o objetivo foi garantir a legalidade, a segurança e a ordem durante o procedimento".
A área é alvo de decisões judiciais que proíbem novas edificações. A Prefeitura informou que realiza fiscalizações frequentes e demolições mensais para impedir o avanço de ocupações consideradas irregulares.
Durante a ação desta sexta-feira, moradores se mobilizaram e tentaram impedir o andamento da operação, o que gerou tensão no local. Equipes de segurança acompanharam a ocorrência.
Em nota, o município reforçou que todas as medidas seguem os parâmetros estabelecidos pelo Poder Judiciário e têm como objetivo assegurar o cumprimento da legislação.
O Parque das Nascentes já vinha sendo alvo de embates recentes. Nesta semana, moradores chegaram a realizar manifestação em frente à Prefeitura contra a ordem de reintegração.
LEIA A NOTA DA PREFEITURA NA ÍNTEGRA:
A Prefeitura de Cotia informa que realizou, na manhã desta sexta-feira (13), em cumprimento a decisão judicial, uma reintegração de posse de uma área pública do Parque das Nascentes.
A ação ocorre de forma coordenada e é acompanhada pelo Ministério Público, além de contar com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, garantindo a legalidade, a segurança e a ordem durante todo o procedimento.
Ressalta-se que o município atua de forma contínua na fiscalização da área, realizando vistorias e demolições mensais em atendimento às decisões judiciais vigentes, que não permitem novas construções no local. As medidas têm como objetivo assegurar o cumprimento da legislação e evitar ocupações irregulares.
A Prefeitura reforça que todas as ações seguem estritamente os parâmetros legais estabelecidos pelo Poder Judiciário.