VÍDEO: Reintegração de posse gera tensão e resistência no Parque das Nascentes, em Cotia

Prefeitura afirma que ação cumpre decisão judicial e ocorre com acompanhamento do Ministério Público; moradores resistiram à operação

Imagens: Reprodução / Rede Social

A Prefeitura de Cotia realizou, na manhã desta sexta-feira (13), uma reintegração de posse em área pública localizada no Parque das Nascentes. A ação cumpre decisão judicial que determina a retirada de construções irregulares no local.





De acordo com a nota oficial, "o objetivo foi garantir a legalidade, a segurança e a ordem durante o procedimento".



A área é alvo de decisões judiciais que proíbem novas edificações. A Prefeitura informou que realiza fiscalizações frequentes e demolições mensais para impedir o avanço de ocupações consideradas irregulares.



Durante a ação desta sexta-feira, moradores se mobilizaram e tentaram impedir o andamento da operação, o que gerou tensão no local. Equipes de segurança acompanharam a ocorrência.









Em nota, o município reforçou que todas as medidas seguem os parâmetros estabelecidos pelo Poder Judiciário e têm como objetivo assegurar o cumprimento da legislação.



O Parque das Nascentes já vinha sendo alvo de embates recentes. Nesta semana, moradores chegaram a realizar manifestação em frente à Prefeitura contra a ordem de reintegração.





LEIA A NOTA DA PREFEITURA NA ÍNTEGRA:





Segundo a administração municipal, a operação foi coordenada e contou com acompanhamento do Ministério Público, além do apoio da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM).