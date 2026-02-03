Polícia encontra estufa clandestina de maconha e prende homem em Itapevi

Suspeito abordado no bairro Gioia indicou imóvel usado para cultivo da droga no Jardim Monte Serrat

Foto: PMSP

Um homem foi preso por tráfico de drogas após policiais militares localizarem uma estufa clandestina de maconha em Itapevi, nesta segunda-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento no bairro Gioia, quando o suspeito foi abordado. Durante a revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado. No entanto, ainda de acordo com a PM, o homem informou que participava do cultivo e do armazenamento de entorpecentes e indicou o endereço onde a atividade ocorria.Os policiais foram até o local indicado, na Estrada Juazeiro do Norte, no Jardim Monte Serrat, onde encontraram uma estrutura montada para o cultivo de Cannabis sativa, com diversas plantas.O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O imóvel foi isolado para a realização de perícia pelo Instituto de Criminalística.A ocorrência foi registrada no Distrito Policial Central de Itapevi, onde a prisão foi confirmada e o caso segue em investigação.