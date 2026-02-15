The Square cobra até R$ 65 em estacionamento no Carnaval e surpreendente clientes

Clientes afirmam que o valor foi aplicado de forma fixa, sem relação com o tempo de permanência.

Foto enviada ao Cotia e Cia/Renato Ferraz

Frequentadores do Shopping The Square, na Granja Viana, em Cotia, foram surpreendidos neste final de semana de Carnaval com a cobrança diferenciada no estacionamento. Os valores variam entre R$ 55 e R$ 65, independentemente do tempo de permanência.





O empreendimento é conhecido por reunir lojas, restaurantes e eventos culturais, especialmente em datas comemorativas como o Carnaval, quando recebe maior fluxo de visitantes.





Segundo relatos, o estacionamento passou a adotar tarifa única durante o carnaval:

R$ 55 para vagas no subsolo

R$ 65 para vagas externas





Em dias comuns, o estacionamento do The Square pratica valores distintos:

R$ 16 por hora no estacionamento externo

R$ 16 por duas horas no subsolo

A mudança temporária gerou insatisfação entre consumidores que visitaram o local para realizar compras ou participar da programação de Carnaval.





Até o momento da apuração, não havia no site oficial do shopping informações detalhadas sobre a aplicação de tarifa diferenciada para o período de Carnaval.