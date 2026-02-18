Empresário desaparecido é encontrado morto em represa de Ibiúna

Ademir Nunes dos Santos, de 45 anos, havia desaparecido na noite de domingo (15); corpo foi localizado na manhã de segunda (16), após buscas

Foto: Reprodução / Instagram

O corpo do empresário Ademir Nunes dos Santos, de 45 anos, foi encontrado na manhã de segunda-feira (16) na Represa de Itupararanga, no bairro Cachoeira, em Ibiúna. Ele estava desaparecido desde o início da noite de domingo (15).

De acordo com informações registradas pela polícia, uma testemunha relatou que o homem teria caído na água na noite anterior. Familiares ainda tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram localizá-lo.O chamado inicial sobre o possível afogamento foi direcionado à Polícia Militar, que acionou o Corpo de Bombeiros para atender à ocorrência. As equipes realizaram buscas intensas na água e no entorno da represa, seguindo os protocolos operacionais na tentativa de encontrar a vítima ainda com vida.Segundo a Prefeitura de Ibiúna, a Guarda Civil Municipal de Ibiúna não foi acionada no momento do desaparecimento. O apoio com embarcação foi solicitado apenas na manhã de segunda-feira, quando a corporação passou a auxiliar os bombeiros nas buscas, que resultaram na localização do corpo.A família permaneceu no local durante toda a noite, aguardando informações sobre o resgate, que ocorreu pela manhã.A Polícia Civil investiga o caso, registrado como morte suspeita na delegacia da cidade. Ademir atuava no ramo de verduras e era conhecido na região.O caso gerou grande comoção nas redes sociais. A filha da vítima, Karen Nunes, influenciadora na cidade, criticou a atuação das equipes de resgate. Em uma publicação, lamentou a demora no atendimento:, escreveu.Em nota, a Prefeitura de Ibiúna lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do empresário.